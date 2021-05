Chi è Katia Salzano, la coach del programma di Real Time?

Katia Salzano è la protagonista del nuovo format in onda stasera, 13 maggio, su Real Time, chiamato Il Regno di Katia Salzano.

La dottoressa è nota per il suo metodo per dimagrire. Ecco curiosità e cosa sappiamo su di lei.

Katia Salzano, chi è

Katia Salzano non ha reso noti la sua età, il suo peso e la sua altezza. Quello che si sa è che la dottoressa è un’esperta di benessere e di metodi per dimagrire, tanto da averne creato uno tutto suo.

Esercita la professione a Caivano, in provincia di Napoli. Il suo metodo si chiama Katia Salzano – Dimagrire Mangiando”. Per le sue ricerche, la dottoressa collabora con l’Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi.

Oltre a un suo sito Internet, la dottoressa ha un seguitissimo profilo Instagram.

Della sua vita privata si sa poco. La donna è stata sposata da giovanissima, ma si è poi separata. Ottenendo l’annullamento del matrimonio dalla Sacra Rota, ora vorrebbe sposare il suo attuale compagno musulmano secondo i riti religioni musulmani.

Il suo programma su Real Time è partito lo scorso 29 aprile. Così la dottoressa ha spiegato il suo metodo:

Il corpo non è oggetto da mostrare ma un bene da trattare con attenzione. Anche per questo bisogna affidarne la cura a persone e professionisti competenti ed esperti. Dopotutto, prima di essere belli bisogna essere anche sani Katia Salzano

Nel suo programma, la dottoressa spiega come funzionano le diete più famose. Poi, offre consigli di make up e di benessere in genere. Durante la puntata, la dottoressa aiuterà anche delle donne a dimagrire e a sentirsi più belle, indicando consigli validi per tutte e mostrando il cambiamento delle sue ospiti.

