CoVid-19, i medici di Tokyo chiedono la cancellazione delle Olimpiadi

Il CoVid-19 è arrivato anche in Giappone e a Tokyo ci saranno presto le Olimpiadi. Per questo, i medici della capitale nipponica hanno chiesto al Governo di cancellare le Olimpiadi.

Secondo i medici, gli ospedali non riescono già ora a reggere il picco di infezioni a causa della pandemia e solo a 3 mesi dall’evento. Per questo, l’organizzazione medica più importante del Giappone ha chiesto lo stop al Governo.

Le Olimpiadi dovevano tenersi l’anno scorso, ma erano state annullate proprio a causa della pandemia. Per chiedere con ancora più forza che l’evento sia annullato, vista la situazione attuale, l’organizzazione ha scritto una lettera aperta al Premier Yoshihide Suga.

Chiediamo fortemente alle autorità di convincere il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) che tenere le Olimpiadi è difficile e ottenere la sua decisione di annullare i Giochi Tokyo Medical Practitioners Association

Lo stesso Suga aveva prorogato il terzo stato di emergenza consecutivo a Tokyo e in altre prefetture (simili alle nostre Regioni), fino al 31 maggio.

Il Premier, però, è convinto di poter far partire le Olimpiadi, perché è stato vietato l’accesso agli stranieri non concorrenti e sono state attuate tutte le procedure di distanziamento e di sicurezza.

I giapponesi, però, sembrano non essere d’accordo. Secondo un recente sondaggio, il 43% vorrebbe l’annullamento e un altro 40% un secondo rinvio.

Un mese fa erano rispettivamente il 35% e il 34%. In più, c’è una raccolta spontanea di firme per chiedere lo stop ai Giochi per via del CoVid-19.

In Giappone, i morti sono stati “solo” 11.500, ma il Governo è criticato per la scarsità di vaccini: solo il 3.5% della popolazione è stato vaccinato. Anche i siti per prenotarsi si sono rotti per via del gran numero di accessi.

Leggi anche => Olimpiadi 2020, le nazioni rappresentate come personaggi anime: il progetto degli artisti giapponesi

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui