Ecco chi è Diego Dalla Palma – età – carriera e vita privata del noto make up artist

Diego Dalla Palma è considerato uno dei più grandi truccatori a livello mondiale, è anche uno scrittore e imprenditore.

Il noto make up artist è nato il 25 novembre 1950 a Enego, in provincia di Vicenza. Dalla Palma ha vissuto un’infanzia molto difficile, trovava però conforto nelle sue grandi passioni, il make up e il disegno. All’età di 18 anni lascia il posto in cui è cresciuto e inizia a frequentare l‘istituto d’Arte di Venezia. Inizia poi a lavorare a Milano come costumista e scenografo.

Con sacrificio e impegno diventò presto un truccatore molto talentuoso, il New York Times lo definì ‘Il profeta del make up made in Italy‘. Diego Dalla Palma aprì il suo primo Make Uo Studio nel 1978, realizzò poi una linea di cosmetici che porta il suo nome. In poco tempo ha conquistato un incredibile successo, il suo brand è infatti diventato uno dei più famosi e amati nel mondo del make up.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, il truccatore è sempre stato molto riservato. In una passata intervista aveva però svelato di essere pansessuale. Aveva poi rivelato di essere stato legato sentimentalmente ad Anna Del Bene. Dopo la loro rottura aveva rivelato che il suo istinto lo spingeva più verso l’omosessualità. Ad oggi non è noto se sia single o impegnato sentimentalmente.

Diego Dalla Palma sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 20 maggio 2021 su Rai Uno,

Sara Fonte

