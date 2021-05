Pillole velenose sull’Isola, la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 10: “Valentina e il suo cambiamento”

E rieccomi qua, sull’isola un’altra settimana è passata e se le congiunzioni astrali ci aiutano,manca poco ed è finita!!!! Penso che questa sia stata una delle edizioni peggiori, a partire dal cast, per passare agli opinionisti e per concludere con la conduttrice.Su playa reunion, i naufraghi dopo 70 giorni sono stremati, e tra una pennichella e l’altra faticano a regalarci il trash che meritiamo. Per fortuna c’è Fariba, che lo spirito punzecchiatorio e provocatorio non lo perde e fa andare di traverso il riso a tutti. All’ora di pranzo scatena una lite con Rosaria, in cui si dicono di tutto, ovviamente gli altri naufraghi sono tutti contro di lei, e nelle nomination di ieri sera si è visto tanto che è al televoto. Tutti contro Fariba, non solo i naufraghi ma anche conduttrice e opinionisti che non fanno altro che percularla. Tutti tranne una, l’unica che non l’ha nominata, Valentina Persia. La Persia non può vedere Faribona eppure guarda caso, da quando è arrivato Moser, è cambiata ed è diventata un agnellino. Prima avrebbe strozzato Fariba, ora la comprende , prima le partiva la giugulare ogni due minuti ora è diventata zen, prima appena poteva si scontrava con chiunque, adesso è diventata la saggia del gruppo. Ma non è che il buon Ignazio, entrato da poco, le ha detto di cambiare atteggiamento perché il pubblico non poteva vederla? Io non crederò mai che la Persia si sia miracolosamente calmata, penso che qualcuno le abbia detto come fosse meglio per lei comportarsi. Lo studio è palesemente dalla sua parte, e se non ci fosse stato questo cambiamento penso sarebbe già uscita.Io sono dell’ idea che chi nasce tondo non muore quadrato e questo cambiamento miracoloso è più falso di me quando dico “basta da lunedi mi metto a dieta!” L’unica cosa che mi fa godere come un riccio è che Roberto Ciufoli, tanto bistrattato da conduttrice e opinionisti, continui a superare i televoti e a restare in gara! Più loro dicono che deve uscire più io creo account fake per farlo restare più dicono che sarebbero felici di vederlo con loro in studio, più io invito tutti quelli che conosco pure mia nonna a votare per lui ormai è una sfida tra me e loro!Questa settimana è stata eliminata Rosaria e ce ne siamo fatti subito una ragione al televoto ora, ci sono Fariba e Miryea, anche qua chiunque esca non mi dispiacerà e in tempo due secondi non mi ricorderò neanche che hanno partecipato. Fate voi, mi fido

Per questa settimana è tutto, alla prossima

Baci velenosi

