Ecco chi è Davide Maggio – età – carriera e vita privata del giornalista e blogger

Davide Maggio è un blogger e giornalista, negli anni è diventato sempre più famoso e seguito.

Il noto giornalista e blogger è nato nel 1979 a Taranto, sin da ragazzino manifestò la sua grande passione per il gossip e il mondo dello spettacolo. Dopo aver conseguito il diploma al liceo Classico si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza ma non finì gli studi.

Nel 2006 Davide Maggio decise di aprire il suo blog davidemaggio.it. Con il tempo iniziò ad essere sempre più seguito e ciò gli ha permesso di trasformare la sua passione nel suo lavoro. Oggi il noto giornalista e blogger è considerato uno dei più importanti esperti televisivi. Il suo è uno dei blog più letti, lo ha anche registrato come testata giornalistica.

Negli anni è diventato un personaggio molto noto e seguito, spesso approda anche in televisione. Per quanto riguarda la sua vita privata però non si sa nulla. Il blogger e giornalista preferisce mantenere riservata la sua sfera personale.

Davide Maggio sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 24 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

