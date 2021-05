Ecco chi è Raffaele Paganini – età – carriera e vita privata del ballerino e coreografo

Raffaele Paganini è un famoso ballerino, coreografo e attore, tantissimi sono stati i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

Il ballerino è nato il 28 settembre 1958 a Roma, si appassionò al mondo della danza quando aveva 14 anni e iniziò a frequentare la scuola di ballo del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Attilia Radice.

Dopo aver conseguito il diploma il regista Anton Giulio Majano lo scelse per far parte dello sceneggiato televisivo Quell’antico amore. Raffaele Paganini entrò poi a far parte del Corpo di Ballo dell’Ente, grazie al suo talento fu presto promosso prima come solista e poi come Primo ballerino.

A fargli ottenere fama e visibilità le sue apparizioni in programmi televisivi come Fantastico, Il cappello sulle ventitré, Al Paradise, e Europa Europa. In passato collaborò con il London Festival Ballet, il Ballet Theatre Francais de Nancy e l’Opernhaus Zürich nei panni di danzatore ospite.

Raffaele Paganini nel corso della sua carriera ha ballato con le ballerine più importanti al mondo, tra queste Carla Fracci, Luciana Savignano, Valentina Kozlova, Margaret Illmann e molte altre ancora.

Nel 1990 lasciò l’Opera di Roma come étoile, tre anni dopo tornò per più di una stagione nei panni di direttore ad interim. Si dedicò poi alla commedia musicale e aprì una compagnia privata chiamata Compagnia nazionale di danza di Raffaele Paganini.

Nel 2009 ha ricoperto i panni di giudice a Italian Academy 2, talent show in onda su Rai Due. L’anno successivo è diventato docente alla Musical Artime Academy. Abbiamo visto Raffaele Paganini all’Isola dei famosi nel 2011, nel 2014 è invece approdato nella casa del Grande Fratello come ospite della puntata. Oggi continua a dirigere la sua compagnia, Compagnia nazionale di danza di Raffaele Paganini, e la sua scuola di balletto a Roma, Atelier della danza di Raffaele Paganini.

Per quanto riguarda la sua vita privata il famoso ballerino e coreografo è sposato con Debora Murina, dal loro amore è nato il figlio Luca.

Raffaele Paganini sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 27 maggio 2021 per ricordare la grande étoile Carla Fracci. La ballerina è morta oggi dopo aver combattuto a lungo contro un tumore.

