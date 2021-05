Napoli milionaria, edizione 1977, in onda su RAI 5

Per gli amanti di Edoardo de Filippo, ecco la versione del 1977 della commedia Napoli milionaria. Si tratta della versione che all’epoca aprì il Festival dei due Mondi.

La trama

Protagonista della storia è la famiglia Jovine, in cui troviamo Gennaro, la moglie Amalia e i figli. Gli Jovine versano in condizioni economiche critiche, per salvasri dunque decidono di investire nella “borsa nera”, cioè al commercio illegale di prodotti di prima necessità. A causa di un improvviso controllo della polizia, Gennaro è costretto a fingersi morto. Convinta di essere vedova, Amalia si avvicina ad Errico Settebellizze, mentre sua figlia Maria Rosaria finirà con un soldato americano che la metterà incinta. Infine il figlio Amedeo comincerà a rubare auto.

Cast

Nel cast Barbara de Rossi, Mariella Devia, Giovanna Casolla, Silvano Pagliuca, Renato Grimaldi, Piero Visconti, Carlo Desideri. Regia televisiva a cura di Olga Bevacqua.

