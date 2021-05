RuPaul’s Drag Race, il format arriva anche in Italia: ecco come funziona

Dopo l’enorme successo ottenuto in Gran Bretagna, Spagna e Paesi Bassi, il format RuPaul’s Drag Race è pronto a sbarcare anche in Italia.

La conferma viene data da Davide Maggio, il noto blogger che compare spesso sui social e in tv per fornire news e anticipazioni sui vari programmi.

Maggio ha sottolineato che il franchise di RuPaul è in arrivo anche qui in Italia per quella che sarà a tutti gli effetti la prima edizione italiana di Drag Race. Ma di cosa si tratta esattamente?

Come spiegato sempre da Maggio, Drag Race è l’ormai noto reality show statunitense che vede tra le partecipanti alla competizione delle drag queen.

I concorrenti del reality sono quindi chiamati a mostrare tutte le loro qualità come intrattenitori e anche le loro doti nello stile, cimentandosi in varia sfide. Ogni settimana le performance verranno valutate da alcuni giudici. Nel format italiano dovrebbero esserci tre “giurati”: uno di questi è Tommaso Zorzi.

Al termine di ogni puntata un concorrente dovrà abbandonare il reality show. Nel format USA, l’ultimo rimasto viene insignito del titolo di America’s Next Drag Superstar e riceve una serie di premi.

Come riportato sempre da Davide Maggio, RuPaul’s Drag Race verrà trasmesso su Discovery, mentre il format originale è disponibile su Netflix.

