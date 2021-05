Barbara D’Urso va in vacanza: quale sarà il suo futuro in tv a settembre?

Termina la stagione televisiva per Barbara D’Urso: quando tornerà con Pomeriggio 5 e Domenica Live?

Oggi, venerdì 28 maggio 2021, Barbara D’Urso ha salutato i suoi telespettatori nell’ultima puntata della stagione di Pomeriggio 5. Per l’occasione, la conduttrice ha riassunto con dei video gli obiettivi raggiunti in quest’edizione, tra cui il miglioramento delle condizioni di tante persone in difficoltà.

Quale sarà il futuro di Pomeriggio 5?

Nella prossima settimana andranno in onda saop e fiction al posto di Pomeriggio 5. Quale sarà però il futuro della trasmissione pomeridiana condotta da Barbara D’Urso?

Stando a quanto anticipato dalla conduttrice, Pomeriggio 5 dovrebbe tornare ai primi di settembre, e quindi il primo lunedì del mese, ovvero il 6 settembre 2021. Al momento, però, nulla è certo.

Barbara D’Urso lascia la domenica pomeriggio?

Secondo Dagospia, Domenica Live dovrebbe essere cancellato per lasciare spazio ad un altra tipologia di televisione. Inoltre, stando a bene informati, Pier Silvio Berlusconi non sarebbe tanto soddisfatto riguardo i programmi dursiani, e per di più si sono registrati dei cali di ascolti. Domenica Live infatti è stato ripetutamente battuto da Domenica In di Mara Venier.

Stando però a TvBlog, ci sarebbe un retroscena interessante riguardo le conduttrici della tv italiana che potrebbero rimpiazzare la D’Urso la domenica pomeriggio. Il primo nome è quello di Lorella Cuccarini, reduce dalla sua esperienza come coach ad Amici di Maria De Filippi. La Cuccarini inoltre ha lavorato sia per la Rai che per Mediaset, e dunque ha una certa esperienza nel trattare sia tematiche di cronaca che di intrattenimento. Il secondo nome è quello di Elisa Isoardi, che ha lavorato come conduttrice a La prova del cuoco su Rai1 mostrando di avere molta capacità. Insomma, per ora non è nulla di certo, ma secondo TvBlog i vertici Mediaset hanno cominciato a lavorare e organizzare il “post-D’Urso”.

