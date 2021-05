L’amica delle mogli, in onda su RAI 5

Ritorna su RAI 5 il grande Luigi Pirandello. Stavolta nel palinsesto RAI è inclusa la famosa opera pubblicata per la prima opera nel 1894, l’amica delle mogli.

La trama

Protaginista della storia è Marta, figlia di un senatore. Frequentando l’ambiente del 9ade, viene ammirata e corteggiata da molti seguaci dei senatori. Lentamente le viene affibiato il nomignolo di “amica delle mogli”, per la sua capacità di dare consigli e farsi amica chiunque nel settore.

Sebbene in grado di dare consigli, la sua vita è molto particolare e non riesce lei stessa a trovare marito. Ben presto si ritrova al centro di un triangolo. Il marito di Anna, una delle sue amiche, Francesco, si innamora di lei. Stesso accade al marito di Wlena, Fausto.

Marta non cede a nessuno ma il fato sembra favorire Fausto, dal momento che Elena, con molti sospetti sul marito, muore per una grave malattia lasciandolo così libero di sposare Marta. Francesco che non vuole quel matrimonio ammazza Fausto e decide di inscenare il suo suicidio. Marta, che di intelligenza ne ha da vendere, capisce quanto accaduto e decide di ritirarsi a vita privata lontana da tutti.

