Ecco chi è Gloria Radulescu – età – carriera e vita privata dell’attrice che interpreta Marta Guarnieri ne Il Paradiso delle Signore

Gloria Radulescu è una nota attrice, tanti sono i successi conquistati nel corso della sua carriera nonostante la sua giovane età.

L’attrice è nata il 25 settembre 1991 a Roma, ma è cresciuta a Corato in provincia di Bari. Sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la recitazione.

Dopo aver conseguito il diploma al liceo artistico Federico II è diventata maestra d’arte orafa. Ha poi conseguito il diploma al centro di recitazione e dizione Teatrificio22. Per realizzare il suo sogno di diventare un’attrice anni fa è tornata a vivere a Roma per frequentare il Centro sperimentale di cinematografia.

Nel 2012 Gloria Radulescu ha partecipato alla 73esima edizione di Miss Italia, dove ha ottenuto la fascia di Miss Eleganza Silvian Heach Puglia e si classificata tra le prime dieci. Si è poi dedicata totalmente al suo lavoro di attrice.

Negli anni ha recitato sia a teatro che in televisione. L’abbiamo vista in varie fiction come Un posto al sole, Non dirlo al mio capo, Le tre rose di Eva e L’ultimo giorno del toro. A farle ottenere il vero successo è stato però il suo ruolo di Marta Guarnieri nella soap opera Il Paradiso delle Signore.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, l’attrice è sempre stata molto riservata. Sul suo profilo Instagram pubblica soprattutto foto che riguardano la sua vita privata ma non mostra molto della sua sfera personale. Ad oggi non è noto se sia single o impegnata sentimentalmente.

Gloria Radulescu sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 28 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui