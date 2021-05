Ecco chi è Francesco Venditti – età – carriera e vita privata dell’attore figlio d’arte

Francesco Venditti è un attore molto famosi, noto anche per essere figlio d’arte! I suoi genitori sono Antonello Venditti e Simona Izzo.

L’attore è nato il 27 agosto 1976 a Roma, sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande passione sia per la recitazione che per il doppiaggio. Il suo debutto come attore risale al 1996 nel film Vite strozzate. È poi approdato in televisione nel film Compagni di branco.

Francesco Venditti nel corso della sua lunga carriera ha recitato in molti altri importanti film sul grande schermo. Tra questi: Camere da letto, Io no, Romanzo criminale e Gas. Ha anche recitato in molte fiction televisive come: Caro maestro 2, Una donna per amico, Lo zio d’America, Il papa buono, La freccia nera e Questa è la mia terra. L’attore ha ricoperto il ruolo di protagonista nel 2008 in Amore proibito. Lo abbiamo poi visto ne Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti?.

Nel 2012 Francesco Venditti ha partecipato al reality Pechino Express in coppia con sua madre. Nei mesi scorsi ha recitato nella fiction Mediaset Svegliati amore mio, diretta dalla madre e Ricky Tognazzi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore è stato sposato a lungo con l’attrice Alexandra La Capria. Dal loro amore sono nati due figli, Alice e Tommaso. Il figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo ha avuto altri due figli da un’altra relazione, Leonardo e Mia.

Francesco Venditti sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 28 maggio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui