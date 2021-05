Chi è Cristiana Ciacci, figlia ed erede musicale di Little Tony

Cristiana Ciacci è la figlia di Antonio Ciacci e Giuliana Brugnoli.

Nata nel 1974 (due anni dopo il matrimonio dei due, che per quella data aevano però già divorziato), ha perso entrambi i genitori a causa di tumori.

La madre è morta nel 1993, mentre il padre nel 2013 (il 27 maggio, a 72 anni).

Ma probabilmente leggere Antonio Ciacci non vi dirà troppo: Antonio Ciacci è il nome all’anagrafe di Little Tony, celebrità del rock and roll in terra tricolore.

E la figlia Cristiana ha deciso di ricordare il padre, attraverso una band (La Little Tony Family) che propone i suoi principali successi.

Di seguito il video ufficiale di uno dei più noti classici del padre, ‘Cuore Matto’.

Al netto di questo rapporto “musicale”, tra Cristiana Ciacci e Little Tony c’era un rapporto fortissimo, sebbene ci siano stati delle forti incomprensioni legate ai disturbi alimentari della donna, soffernte di anoressia per anni.

Per Little Tony, dalla mentalità old school, quello della Ciacci era quasi una scelta e non un problema da curare passando anche attraverso l’aiuto di specialisti.

Fortunatamente adesso Cristiana Ciacci sta bene, ricorda il padre attraverso la sua musica immortale e frattanto svolge il suo compito di madre di cinque figli.

Una grande Little Tony Family.

