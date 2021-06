Ecco chi è Marisela Federici, la contessa diventata un’icona d’educazione in Italia

Marisela Federici, vero nome Rivas y Cardona, è una contessa venezuelana, è la vedova del finanziere romano Paolo Federici.

La contessa è nata in Venezuela ma è cresciuta a Madrid. Crescendo si trasferì in Italia, dove con il tempo è diventata un’icona d’educazione. Nei salotti romani è diventata una delle protagoniste indiscusse.

A farle ottenere molta visibilità è stato anche il suo litigio con Barbara d’Urso a Domenica Live. Infastidita dal suo atteggiamento la conduttrice la minacciò di mandare in onda un video in cui ostentava la sua ricchezza per il quale fu molto criticata.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stata sposata magnate della Tamoil Roger Tamraz, il loro matrimonio giunse al capolinea a causa dei vari tradimenti dell’uomo. Marisela Federici è poi convolata a nozze con Paolo Federici, dal loro amore è nato il figlio Edoardo. Ad oggi la contessa sembra essere single.

Marisela Federici sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 3 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

