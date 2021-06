Ecco chi è Claudio Lippi – età – carriera e vita privata del conduttore

Claudio Lippi è un famoso conduttore, cantante e produttore discografico, tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera.

Il conduttore è nato il 3 giugno 1945 a Milano, sin da giovane ha manifestato il desiderio di farsi spazio nel mondo dello spettacolo. La sua carriera iniziò come cantante nei primi anni ’60, insieme al fratello fondò nel 1968 un gruppo e un’etichetta discografica. In quegli anni iniziò a lavorare anche in radio, poi in televisione, prima in Rai e poi a Mediaset.

Divenne noto in televisione negli anni ’90 con il programma Il pranzo è servito. Lippi approdò poi a Buona Domenica, programma che ha condotto al fianco di Maurizio Costanzo per sette edizioni.

Claudio Lippi entrò a far parte del cast di noti programmi nei primi anni 2000, tra questi La Prova del Cuoco e Mai dire goal e La Corrida. Nel 2019 lo abbiamo visto di nuovo a La Prova del Cuoco al fianco di Elisa Isoardi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stato legato sentimentalmente all’attrice Laura Belli, dal loro amore è nata la figlia Lenni. Ha poi avuto una relazione extraconiugale con la showgirl Luana Ravegnini. Nel 1989 il conduttore convolò a nozze con Kerima Simula, con la quale ha avuto la figlia Federica. Il loro matrimonio finì nel 1994, con il tempo si sono però rimessi insieme, si sono anche risposati.

Claudio Lippi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 3 giugno 2021 su Rai Uno.

