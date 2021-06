L’eredità 3 giugno 2021, Alessia non indovina la parola a La Ghigliottina

Nella puntata del 3 giugno 2021 de L’Eredità, Alessia è la nuova campionessa ed è riuscita a battere Massimiliano. Purtroppo, non ha indovinato la parola a La Ghigliottina, con un montepremi di 26.250 euro (il cui è stato dimezzato tre volte)

Arrivata al gioco finale del quiz condotto da Flavio Insinna, la campionessa si è trovata davanti 5 parole indizio:

Suono

Scarpe

para

Artificiale

Millimetri

Tali parole hanno spinto Alessia a scrivere velocità, che non è rivelata la parola giusta. La parola da indovinare era pioggia.

La parola pioggia infatti si sposa bene con parapioggia, ovvero l’ombrello, scarpe da pioggia, suono della pioggia (sui tetti), millimetri di pioggia. La pioggia artificiale è un metodo utilizzato per provocare precipitazioni, nel caso in cui le nuvole non diano luogo alle stesse.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui