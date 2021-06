Ecco chi è Manuela Villa, età, carriera e vita privata della figlia di Claudio Villa

Manuela Villa è una nota cantante e figlia d’arte, è infatti la figlia del famoso e stimato cantante Claudio Villa. Quest’ultimo non l’ha mai riconosciuta quando era ancora vivo, il riconoscimento è avvenuto dopo anni di battaglie legali.

La cantante è nata il 7 febbraio 1966 a Roma. Sin da quando era una bambina manifestò la sua grande passione per la musica, iniziò infatti a studiare pianoforte e canto quando aveva solamente cinque anni.

Negli anni Manuela Villa è riuscita a farsi spazio nel mondo della musica e della televisione. Approdò in tv nel 1990 nella trasmissione Piacere Raiuno, dove ha cantato Granada e Un amore così grande. È stata poi ospite di molti programmi come Domenica in e Occhio al biglietto. Nel 1993 è approdata in Salone Margherita con Oreste Lionello e Pippo Franco e in Saluti e baci.

Nel 1994 uscì il secondo album di Manuela Villa, Un concerto italiano, nello stesso anno ha partecipato al Festival di Sanremo con il gruppo Squadra Italia, con il brano Una vecchia canzone italiana. L’anno dopo ha partecipato a Viva Napoli, un concorso musicale condotto da Mike Bongiorno su Rete 4.

Nel 2007 la cantante ha pubblicato un libro, L’obbligo del silenzio, dove c’era in allegato un cd con il brano Ascoltami, dedicato al padre in occasione per il 20esimo anniversario della sua morte. Nello stesso anno ha partecipato all’Isola dei famosi, si aggiudicò lei la vittoria del reality. Nel corso della sua lunga carriera Manuela Villa ha debuttato anche come attrice, ha recitato in diversi spettacolo teatrali.

Per quanto riguarda la sua vita privata nel 1999 convolò a nozze con Mirco Narducci. Il loro matrimonio giunse però al capolinea nel 2005. Lei stesse svelò che si lasciarono perché il marito la abbandonò quando era incinta di pochi mesi, il figlio si chiama Jacopo.

Manuela Villa sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 4 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

