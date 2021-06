Chi è Lea Periocoli, l’ex tennista soprannominata la ‘Divina’?

Ecco chi è Lea Periocoli, l’ex tennista nota anche con il soprannome la ‘Divina’

Lea Pericoli è un’ex tennista, giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice. Tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera.

L’ex tennista è nata il 22 marzo 1935 a Milano, è però cresciuta in Africa dove si trasferì insieme alla sua famiglia. Vanta il record di vittorie dei Campionati Italiani Assoluti, ne ha vinti 27. Per ben quattro volte è entrata negli ottavi di finale nel singolare al Roland Garros, è poi arrivata in semifinale nel doppio e nel doppio misto.

Lea Pericoli a Wimbledon per tre volte è entrata negli ottavi di finale nel singolare, due volte nel doppio misto e una volta una volta nei quarti di finale nel doppio. Si è poi ritirata all’età di quart’anni come campionessa in carica degli assoluti in tutte e tre le specialità.

In passato fu soprannominata ‘La divina’, con la sua incredibile bellezza e la sua eleganza conquistava tutti. Fu la prima ad indossare la gonna corta mentre giocava a tennis, quando ancora tutte le altre tenniste indossavano gonne lunghe fino al ginocchio.

Oltre al tennis Lea Periocoli si è dedicata anche al giornalismo, alla scrittura e alla televisione. E’ stata la prima donna a commentare una partita di tennis su Telemontecarlo. Iniziò poi a scrivere per Il Giornale dopo essere stata scoperta da Indro Montanelli. È stata anche nominata madrina del gioco del tennis.

Lea Periocoli sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 4 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

