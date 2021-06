Chi è Michela Giraud? Età carriera e vita privata dell’attrice comica

Ecco Michela Giraud, l’attrice comica che ha avuto successo con Lol-Chi ride è fuori: età, carriera vita privata

Michela Giraud è un’attrice e comica che si è fatta conoscere grazie ai suoi video su Youtube sull’Educazione Cinica.

L’attrice è nata il 28 luglio 1987 a Roma ed è la bisnipote di Alfredo Giraud, vicepresidente del Savoia, squadra calcistica di Torre Annunziata (Napoli). E’ inoltre nipote dei calciatori Michele, Giovanni e Raffaele. Ha studiato danza classica per dieci anni e si è diplomata presso il Liceo Classico Mamiani di Roma. Dopo la laurea in studi storico-artistici nel 2010, poi la laurea specialistica in storia dell’arte moderna nel 2013, Michela ha intrapreso gli studi in recitazione al Teatro Azione. Si è inoltre iscritta al master master dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.

La sua carriera è iniziata nel 2015 con Colorado, show comico su Italia 1. Ha preso parte alla prima e seconda edizione di Natural Born Comedians su Comedy Central. Ha recitato nel film I babysitter con Francesco Mandelli e ha partecipato a La Tv delle ragazze, trasmissione di Rai 3.

E’ anche speaker radiofonica di Radio si serva signora e fa parte del cast di Radio due weekend su Rai 2. Ha recitato in molti teatri italiani sia come stand-up comedian che con il suo show Michela Giraud e gli altri animali. E’ vincitrice del Premio Satira per la stand-up comedy 2020 alla 48 esima edizione del Premio satira politica di Forte dei Marmi.

La sua vera popolarità è stata raggiunta grazie alla sua presenza in Lol-Chi ride è fuori, programma comico di Amazon Prime condotto da Fedez. La Giraud ha infatti creato il tormentone Il Mig**one Pazzo, divenuto poi una canzone.

Nella vita privata è fidanzata con lo speaker radiofonico Riccardo Costumaccio, con il quale vive a Roma. La coppia però è molto riservata e condivide pochi scatti sui social.

Ieri sera, la Giraud è stata ospite di Venus Club, programma presentato da Lorella Boccia su Italia 1 in seconda serata.

