Ecco chi è Lella Costa – Età – Carriera e Vita privata dell’attrice

Lella Costa, vero nome Gabriella Costa, è una famosa attrice, doppiatrice e scrittrice. Tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua lunga e stimata carriera.

L’attrice è nata il 30 settembre 1952 a Milano, da ragazza dopo aver conseguito il diploma al liceo classico ha studiato lettere all’Università e ha conseguito diploma all’Accademia dei Filodrammatici.

A renderla soprattutto famosa negli anni sono stati proprio i suoi monologhi teatrali, fece il suo debutto con il suo primo monologo nel 1980. Iniziò poi a partecipare a vari spettacoli di cabaret e programmi radiofonici. Il suo primo spettacolo fu Adlib, nel 1987.

Famosa non solo in teatro ma anche in televisione, Lella Costa prese parte a diversi programmi, l’abbiamo vista anche in alcune puntate di Zelig dal 2010 al 2012. Come doppiatrice ha prestato la sua voce in alcuni telefilm Tre cuori in affitto e Sentiero, ha prestato la sua voce anche in vari cartoni animati.

Negli anni ha coltivato anche la sua passione per la scrittura, ha scritto ben dieci libri. Il suo ultimo libro lo ha pubblicato nel 2019, si intitola Ciò che possiamo fare.

Per quanto riguarda la sua vita privata non sono molte le informazioni che si conoscono dal momento che ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Si sa solo che da molti anni è sposata con un architetto di nome Andrea Marietti e che dal loro amore sono nate tre figlie, Arianna, Viola e Nina.

Lella Costa sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 30 novembre su Rai Uno.

Sara Fonte

