Venus Club, Diletta Leotta confessa: “Degli uomini? Mi da fastidio l’egocentrismo”

La giornalista Diletta Leotta si racconta rispondendo alle domande di Lorella Boccia a Venus Club su Italia 1

Diletta Leotta si racconta a Venus Club, programma condotto da Lorella Boccia su Italia 1. La giornalista sportiva ha risposto alle domande della conduttrice da che “cos’è il fuori gioco?” al rapporto con gli uomini in generale.

“Gli uomini di oggi? Sono come quelli di ieri e spero che rimangano così” ha replicato la Leotta. La giornalista ha poi spiegato che è contenta che gli uomini siano come suo nonno, poiché è una persona con grandi valori. “Cosa mi da più fastidio degli uomini di oggi? L’egocentrismo, perché le egocentriche siamo già noi!“ ha dichiarato Diletta Leotta senza mezzi termini. La giornalista sportiva ha infine confessato che non è mai stata una persona gelosa in amore, anche se la sua espressione comunicava tutt’altro.

Infine, Diletta ha confessato un aneddoto scaramantico sugli esami all’Università: “Indossavo intimo nero e mi ha sempre portato fortuna”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui