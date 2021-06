Emma Marrone in concerto fa una dedica a Michele Merlo: “Nel mio cuore c’è lui”

La cantante Emma Marrone ha fatto una bellissima dedica al suo ex allievo Michiele Merlo durante il suo concerto: le sue parole

La notizia sulle gravi condizioni di salute di Michele Merlo, ricoverato all’ospedale di Bologna per leucemia fulminante, ha sconvolto il mondo della musica e non solo. Anche Emma Marrone, ex sua coach ad Amici, ha voluto spendere parole speciali per il ragazzo e lo ha fatto durante il concerto all’Arena di Verona.

“Quella di oggi è una serata davvero speciale. Devo ringraziare davvero tutti voi per l’amore che mi avete dato. Grazie per questi dieci anni insieme meravigliosi vi porto nel cuore, nella parte migliore di me. Stasera c’è una persona in particolare nel mio cuore. Ed è a lui che dedico questo concerto e il vostro calore. Forza Miky dai, forza ca**o” queste sono state le dichiarazioni di Emma per Michele Merlo prima che iniziasse il live.

La vita di Michele si trova appesa ad un filo e ai fan non rimane che mandare dei messaggi positivi e di supporto.

Fuori diluvia.. anche al tempo manca il tuo sorriso. Forza Michi, siamo qui tutti per te????? #michelemerlo — Carolasss?? (@la_zaccck10) June 6, 2021

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui