Il turco in Italia, in onda su RAI 5

Il turco in Italia è lopera di Gioachino rossini che RAI 5 propone nella sua domenica mattina. Si tratta dell’edizione che è andata in scena qualche anno fa presso il Teatro Carlo Felice di Genova.

Trama

Dopo essere stata accusata ingiustamente di non essere fedele, la giovane Zaida decide di scappare dalle grinfie del “fidanzato” Selim. Arriva pertanto Napoli dove viene accolta in un campo di nomadi. Poco dopo lei, arriva Prosdocimo, un poeta in cerca d’ispirazione per un’opera buffa

Cast

Il turco in Italia è un dramma buffo per musica in due atti di Felice Romani su Musica di Giachino Rossini. Nel cast vedremo S. Alaimo, M. Papatanasiu, B. De Simone. Scene Emanuele Luzzati. Regia Egidio Marcucci.

