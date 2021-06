Chi è Cristiana Ciacci, l’unica figlia del famoso cantante Little Tony?

Ecco chi è Cristiana Ciacci, la figlia del noto cantante Little Tony

Cristiana Ciacci è nota per essere la figlia di Little Tony, nata dalla storia d’amore del noto cantante con Giuliana Brugnoli.

In passato padre e figlia si erano allontanati a causa dell’anoressia di Cristiana, il cantante non accettò mai la malattia. I due si riavvicinarono dopo la morte della madre di Cristiana.

Cristiana Ciacci è nata nel 1974. In una passata intervista in merito al periodo in cui lei e il padre non avevano più rapporti dichiarò: “Erano liti furibonde tra noi. Lui non la concepiva come malattia. Per lui il male era ciò che ti colpisce nel fisico, non che ti esplode nell’anima. Era convinto che mi infliggessi tutto da sola. Non ho fatto in tempo a spiegargli.

L’infanzia della figlia di Little Tony non è stata facile a causa del complicato rapporto dei suoi genitori. Quando lei è nata i due si erano già separati a causa di vari tradimenti.

In onore del padre Cristiana Ciacci ha fondato la Little Tony Family, fondata insieme al musicista e collaboratore storico del cantante, Angelo Petruccetti.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa quasi nulla, la donna è sempre stata molto riservata, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. La donna è madre di cinque figli, Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia, non è però noto chi sia il compagno o marito.

Cristiana Ciacci sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 7 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui