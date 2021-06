Chi è Giulia Laura Abbiati, figlia di Christian Abbiati e presunta ex di Awed?

Giulia Laura Abbiati è la figlia dell’ex portiere del Milan Christian Abbiati. Prima dell’Isola dei famosi ha avuto un relazione con Awed?

Giulia Laura Abbiati è nota per essere la figlia dell’ex portiere del Milan Christian Abbiati.

Nelle ultime ore la figlie dell’ex portiere si è ritrovata al centro del gossip e dei riflettori per una presunta relazione con il vincitore della 15esima edizione dell’Isola dei famosi.

Oggi il noto Youtuber napoletano è single, sembra però che prima del reality abbia avuto un flirt con Giulia Laura Abbiati. A far trapelare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola da ieri 9 giugno 2021.

Questo è ciò che si legge nella nota rivista diretta da Alfonso Signorini: “Prima di partire per L’isola dei famosi il naufrago Awed ha spezzato un cuore in Italia. Una storia che finora non era mai stata svelata. “Chi” vi rivela che il cuore è quello della bellissima Giulia Laura Abbiati, figlia dell’ex portiere del Milan Christian“.

Su Giulia Laura Abbiati al momento non si sa praticamente nulla, la ragazza è sempre stata super riservata, preferisce restare lontana dal gossip e dai riflettori. Prima del reality Awed le ha davvero spezzato il cuore? Questo non possiamo ancora saperlo con certezza, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte

