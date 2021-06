Rosalinda Cannavò nella bufera per lo scivolone: “Noi donne non siamo così eccezionali alla guida”

L’ex gieffina Rosalinda Cannavò è finita al centro di una polemica su Twitter per aver fatto una gaffe sulle donne alla guida

Rosalinda Cannavò, ex Adua Del Vesco ed ex protagonista del GF Vip 5 è finita al centro di una polemica su Twitter. A far discutere, alcune Instagram Stories dell’attrice siciliana, che ha fatto alcune dichiarazioni “scivolose” sul tema donna alla guida, cadendo proprio nello stereotipo “donna al volante pericolo costante”.

Nelle storie Rosalinda ha esordito così: “Considerate che era un anno che non ‘portavo’ la macchina perché prima il Grande Fratello Vip, poi sono uscita e venuta a Milano e a Milano non avevo un mezzo“. L’ex gieffina ha poi spiegato che il suo fidanzato Andrea Zenga non le fa mai guidare la sua auto, commettendo una grossa gaffe: “Parliamoci chiaro: noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo così eccezionali alla guida e io in particolar modo“. Una frase che ha provocato tantissime critiche e commenti negativi su Twitter.

“Beh forse tu che anche se ti impegni non sei bravissima alla guida, mica tutte siamo come te. Adesso capisco il Rosalinda nei trending. Beh io sempre scioccobasita da gente che parla senza un senso logico“ ha commentato una utente, condividendo il video delle dichiarazioni della Cannavò su Twitter.

sorè ma c staij ricenn scus… ANCHE NO. Cioè forse tu anche se ti impregni non sei bravissima alla guida, mica siamo tutte come te… adesso capisco il "rosalinda" nei trending

BAH IO SEMPRE SCIOCCOBASITA DA STA GENTE CHE PARLA SENZA UN SENSO LOGICO https://t.co/F9MZKR5NRY — Cherry ?? (@CxFrancesca) June 13, 2021

“Noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo così eccezionali alla guida” boh che tristezza rosalinda parla per te” ha cinguettato un’altra.

“noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo così eccezionali alla guida”

boh che tristezza rosalinda parla per te — roberta??? (@simacheansia) June 13, 2021

“GRAVISSIMA affermazione ma anche assurda dirla nel 2021… sessista” ha infine commentato un altro.

“Noi donne per quanto possiamo impegnarci non siamo così eccezionali alla guida”

Rosalinda- Adua



GRAVISSIMA affermazione ma anche assurda dirla nel 2021… sessista!#prelemi — CelesteN (@Celeste58353810) June 13, 2021

Oltre a questi commenti, ci sono stati anche tanti altri con lo stesso tono e lo stesso significato.

