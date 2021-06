Ore 14, mostrata foto della presunta Denise Pipitone: “Ha una somiglianza straordinaria”

Milo Infante, conduttore di Ore 14, mostra una foto della presunta Denise Pipitone: l’avvocato Frazzita chiede cautela

Nella puntata di lunedì 14 giugno 2021 di Ore 14, programma condotto da Milo Infante, si è discusso del caso Denise Pipitone. Nel corso della puntata, il conduttore ha mostrato in diretta un’immagine che potrebbe dare una svolta positiva al caso della bambina scomparsa 17 anni fa a Mazzara del Vallo, Sicilia.

“Abbiamo fatto delle verifiche… non so se possiamo mostrare l’immagine molto suggestiva e che rappresenta una famiglia: madre, padre e bambina piccola” ha esordito così Milo Infante in puntata. “Devo dire che questa bambina ha una somiglianza straordinaria con la piccola Denise” ha poi spiegato il conduttore Rai 2, mostrando la fotografia della presunta Denise in diretta tv. Infine, Infante ha invitato a fare degli accurati accertamenti, poiché ci potrebbero essere dei depistaggi creati da altre persone.

Anche Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio ha invitato i giornalisti, magistrati e avvocati alla massima cautela: “Nel momento in cui si diffondono notizie che possono essere infondate o contenenti elementi non riscontrati o non riscontrabili e che possono costituire un ostacolo al lavoro della Procura di Marsala”.

