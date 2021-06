Ecco chi è Anna Falchi – età – carriera e vita privata dell’attrice e conduttrice

Anna Falchi, vero nome Kristiina Palomaki, è una famosa attrice, conduttrice ed ex modella.

Le sue origini sono finlandesi ma da moltissimi anni è famosa ed amatissima in Italia, dove vive da quando aveva 6 anni. L’attrice è nata il 22 Aprile 1972 a Tampere, sin da giovane sognava di farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Quando era molto giovane la sua carriera iniziò nel mondo della moda, grazie alla sua straordinaria bellezza arrivò seconda a Miss Italia nel 1989. Nel 1992 venne scelta come testimonial della Banca di Roma, recitò nello spot ‘Il Sogno’ insieme a Paolo Villaggio. L’anno successivo fece il suo vero debutto come attrice nel film Nel continente nero di Marco Risi.

Anna Falchi ha recitato in diverti e famosi film dei fratelli Vanzina, tra questi SPQR – 2000 e mezzo anni fa, Paparazzi e Body Guards – guardie del corpo, ruoli che l’hanno resa sempre più famosa.

In televisione per diversi anni è stata la madrina de Lo Zecchino d’Oro, l’abbiamo anche vista a Domenica In, al Festival di Sanremo, a Casa Vianello e Ballando con le Stelle. Nel 1995 vestì i panni di co-conduttrice al fianco di Pippo Baudo e Claudia Koll a Sanremo.

L’attrice ha fatto diverse apparizioni anche a teatro ed è stata la protagonista di vari videoclip musicali come Due, nota canzone di Raf.

Per quanto riguarda la sua vita privata la conduttrice e attrice è finita spesso al centro del gossip per vie delle sue relazioni con uomini molto famosi. In passato ha avuto un’importante storia d’amore con Fiorello. Ha poi avuto delle relazioni con Filippo Inzaghi, Stefano Ricucci e Max Biaggi. Con Ricucci convolò a nozze nel 2005 ma il matrimonio giunse al capolinea dopo soli due anni a causa dello scandalo ‘Bancopoli’.

Nel 2008 Anna Falchi intraprende una relazione con l’imprenditore Denny Montesi. Dal loro amore è nata la figlia Alyssa nel 2010, i due si lasciarono poco dopo. Da molti anni l’attrice e conduttrice è legata sentimentalmente ad Andrea Ruggeri, la loro relazione ad oggi procede a gonfie vele.

Anna Falchi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 14 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

