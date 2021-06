Ecco chi è Giovanni Caccamo – età – carriera e vita privata del cantautore

Giovanni Caccamo è un giovane cantautore, divenuto noto per aver partecipato al Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Il cantante è nato l’8 dicembre 1990 a Modica, in Sicilia. Sin da giovanissimo ha manifestato la sua grande passione per la musica. La sua carriera musicale iniziò nel 2009 quando fece parte del cast di Music Gate. Due anni dopo arrivò tra i 60 finalisti di Sanremo Social per entrare nella categoria Nuove Proposte di Sanremo. Nel 2012 fu scoperto da Franco Battiato, il famoso e stimato cantante lo scelse per aprire alcuni suoi concerti.

Giovanni Caccamo ottenne un contratto per la Sugar Music nel 2014, l’anno successivo partecipò al Festival di Sanremo, ha vinto tra le Nuove Proposte con il brano Ritornerò da te. Il giovane cantautore conquistò anche il Premio della Critica, il Premio Emanuele Luzzati e il Premio Sala Stampa.

Nello stesso periodo ha pubblicato Qui per te, il suo primo album, dove è presente anche una collaborazione con Battiato. Nel 2016 ha partecipato come Big a Sanremo con Deborah Iurato con la canzone Via da qui, arrivò terzo. Si è esibito di nuovo sul famoso palco dell’Ariston nel 2018 con il brano Eterno e si aggiudicò il decimo posto. L’anno successivo è tornato al Festival di Sanremo, stavolta però nei panni di ospite.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa praticamente nulla, il cantautore è sempre stato molto riservato, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Dopo la sua partecipazione a Sanremo in molti pensavano che ci fosse qualcosa di più tra lui e Deborah Iurato, entrambi smentirono subito il pettegolezzo. Ad oggi non è noto se sia single o impegnato sentimentalmente.

Giovanni Caccamo sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 15 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

