Chi è Naike Rivelli, la figlia della nota attrice Ornella Muti?

Ecco chi è Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti

Naike Rivelli è un’attrice e figlia d’arte, la madre è infatti la famosa ed amata Ornella Muti.

L’attrice è nata a Monaco di Baviera il 10 ottobre 1974. Sin da giovanissima ha manifestato la sua grande passione per la recitazione, una passione che ha ereditato dalla madre. All’età di 16 anni ha recitato nel film Il viaggio di Capitan Fracassa insieme alla madre e Massimo Troisi.

Nel corso della sua carriera Naike Rivelli ha recitato in altri noti film come South Kensington, di Carlo Vanzina, Benvenuti al Sud e altri ancora. In passato ha fatto il suo debutto anche in televisione recitando in miniserie come Il conte di Montecristo. Nel 1999 ha invece condotto Paperissima Sprint. In televisione l’abbiamo anche vista a Il ristorante e Pechino Express.

La figlia di Ornella Muti anni fa si è dedicata anche alla carriera musicale, nel 2011 con lo pseudonimo di Nayked ha pubblicato un album, Metamorphose Me. La sua carriera di cantante non è però durata a lungo.

Naike Rivelli negli anni è diventata sempre più nota anche grazie ai social, sul suo profilo Instagram pubblica spesso scatti e pose super hot che la ritraggono anche senza veli.

Per quanto riguarda la sua vita privata l’attrice è finita spesso al centro del gossip per via delle sue relazioni. Nel 1996 dalla sua relazione con Cristian Cetorelli è nato il figlio Akash. Nel 2002 era convolata a nozze con Manou Lubowski, i due si lasciarono però dopo soli nove mesi. In passato è stata anche legata sentimentalmente a Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power. Naike Rivelli nel 2010 ha rivelato di essere bisex.

