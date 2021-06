Perchè non c’è il signor Carlo nelle dirette Twitch della Gialappa’s?

Non c’è Mondiale o Europeo senza il commento della Gialappa’s Band, e per fortuna la tradizione non viene interrotta nemmeno a Euro 2020.

Per questa edizione la Gialappa’s ha dovuto reinventarsi in una veste nuova, ovvero quella di streamer di Twitch. In realtà Marco Santin e Giorgio Gherarducci hanno dimostrato di sapersela cavare egregiamente anche con la piattaforma ormai gettonatissima soprattutto tra i più giovani.

Tuttavia, in molti si sono chiesti che fine avesse fatto il terzo componente del trio comico, ovvero Carlo Taranto, noto a tutti come “il signor Carlo”.

La sua assenza ha fatto “rumore”, dato che il signor Carlo non era comparso nemmeno nei video promozionali di Twitch Dire Europei e ha dato buca anche all’esordio dell’Italia nel torneo contro la Turchia (regolata poi per 3-0 dagli Azzurri).

Carlo Taranto è stato costretto a collegarsi da casa, da cui non ha fatto mancare il suo classico “Amici, ma soprattutto Amiche”. Ma come mai questa scelta? La spiegazione è fin troppo semplice: il giorno prima della diretta il signor Carlo si è sottoposto ad un’operazione medica, che gli ha impedito di essere presente in studio assieme agli altri due componenti della Gialappa’s.

Il suo posto, per questa volta, è stato preso da Carlo Pellegatti, storica voce di Mediaset, che è parso a suo agio soprattutto nella ripresa.

