Orietta Berti a La Vita in diretta per il tormentone “Mille”, svela perché non dorme

Ospite in collegamento a La Vita in diretta, Orietta Berti racconta il suo successo con “Mille” nuova hit estiva del 2021

Oggi, martedì 15 giugno 2021 a La vita in diretta è stata ospitata Orietta Berti per il suo tormentone “Mille” con Achille Lauro e Fedez. La cantante emiliana si è detta molto soddisfatta di questo progetto, poiché ha collaborato con due artisti giovani: “Sono due veri gentiluomini, ero lì in mezzo a dei ragazzi che potrebbero essere i miei figli. Achille lo conoscevo da diversi anni perché abbiamo in comune lo stesso stilista invece Fedez lo conoscevo come artista“.

Il conduttore Alberto Matano ha poi chiesto a Orietta Berti se fosse vero che dormiva solo poche ore a notte e cosa facesse da mezzanotte alle sei del mattino. “Faccio il ragù, poi preparo le valige per i viaggi così mi organizzo prima“ ha replicato la cantante di Mille. “Ogni tanto si sveglia Osvaldo e mi fa cos’è questa “puzza”, cipolla cosa hai fatto” ha continuato la Berti, parlando del marito Osvaldo, con il quale è sposata dal 1967.

Infine, è intervenuta Barbara Alberti, ex compagna di Masterchef che ha dichiarato: “I ragù di Orietta però sono più buoni”.

Il videoclip di “Mille” ha già raggiunto più di 2 milioni di visualizzazioni su Youtube.

