Chi è Virginia De Benedetti, la figlia di Paola Ferrari che somiglia moltissimo alla mamma

Anche in questi Europei non poteva certo mancare una veterana del calcio in TV come Paola Ferrari. La giornalista racconta ogni sera, assieme agli ospiti in studio, la giornata appena trascorsa e le emozioni che si sono susseguite durante le gare.

In molti non sanno che Paola Ferrari ha anche una figlia. Parliamo di Virginia De Benedetti, nata nel 1999 dall’unione tra la celebre giornalista e il manager Marco De Benedetti (i due si sono sposati nel 1997, ndr).

Virginia è la secondogenita della coppia, venuta alla luce dopo Alessandro. Di lei si sa molto poco, dato che resta sempre molto lontana dai riflettori. Tuttavia, dalle foto che di tanto in tanto compaiono online, emerge subito una grande somiglianza con mamma Paola (fatta eccezione per la carnagione più “mediterranea”). La giovane è apprezzata soprattutto per le espressioni molto spontanee e per la sua semplicità.

D’altronde, è la stessa Paola Ferrari a pubblicare spesso foto di Virginia sul suo profilo Instagram. La giornalista e conduttrice ha postato immagini di sua figlia in abito da sera, ma anche un tenero scatto dove la 22enne aiuta sua madre nell’acconciatura prima di andare in onda.

Un’immagine che conferma come tra Virginia e sua madre ci sia un legame davvero molto forte.

