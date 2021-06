Ecco chi è Orso Maria Guerrini – età – carriera e vita privata dell’attore

Orso Maria Guerrini è un famoso attore e doppiatore, tantissimi sono i successi conquistati nel corso della sua lunga carriera.

L’attore è nato il 25 ottobre 1947 a Firenze, sin da giovane manifestò la sua grande passione per la recitazione. Il suo esordio al cinema risale al 1966, recitò nel film 2 once di piombo. Il vero successo arrivò nel 1970 quando interpretò i panni di protagonista nel film E le stelle stanno a guardare.

Nel corso della sua carriera Orso Maria Guerrini ha recitato in moltissimi film e fiction, non solo al cinema ma anche in televisione e a teatro. Tra questi La piovra, Incantesimo, Il maresciallo Rocca, Carabinieri e molti altri ancora. Dal 2001 al 2017 è stato anche il testimonial della pubblicità della Birra Moretti.

Gli ultimi film in cui l’attore ha recitato al cinema sono Il crimine non va in pensione e Il peccato – Il furore di Michelangelo, nel 2017 e nel 2019. In tv non recita invece dal 2014, quando ha preso parte Rodolfo Valentino – La leggenda.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il noto attore è legato sentimentalmente all’attrice Cristina Sebastianelli. I due sono convolati a nozze nel 2011 dopo dieci anni di fidanzamento.

Orso Maria Guerrini sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 16 giugno 2021 su Rai Uno.

