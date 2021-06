Chi sono Le Pignolette, nuove campionesse di Reazione a Catena?

Ecco chi sono Le Pignolette, nuove campionesse del quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1

Giovedì 17 giugno 2021 è andata in onda su Rai 1 una nuova puntata di Reazione a Catena, quiz show condotto da Marco Liorni. Questa sera a sfidarsi sono stati i Trilocali e Le Pignolette. Quest’ultime alla fine sono riuscite ad avere la meglio sul trio romano campione. Il gruppo femminile infatti è riuscito ad avere 5 secondi di vantaggio (lo zot)) in più rispetto agli avversari, penalizzati con 5 punti in meno. Il trio maschile però non è riuscito a battere le Pignolette, che sono tornati a casa senza montepremi.

Nella prima Catena musicale, i Trilocali dovevano indovinare la canzone nascosta e hanno fatto qualche gaffe. Il trio infatti ha riconosciuto il brano Zitti e buoni dei Maneskin, ma ha sbagliato il titolo chiamandolo ” Sono fuori di testa”. A quel punto, Le Pignolette si sono guadagnate il montepremi di 41.000€. Dopo aver ottenuto il vantaggio con lo zot, il trio femminile hanno battuto gli avversari, indovinando dieci parole. Dopodiché, il montepremi delle ragazze è salito a 82.000 euro e i Trilocali hanno dovuto abbandonare il gioco.

Le Pignolette sono giunte alla sfida finale: quella di indovinare l’ultima parola misteriosa con l’indizio “Giro”. Le tre hanno scelto di indovinarla, comprando il terzo elemento, che è “Vento”. Le ragazze hanno scelto di fare affidamento alla parola “Spinta”, ma purtroppo hanno sbagliato poiché la parola giusta era “Spira”.

Chi sono le Pignolette?

Le Pignolette sono composte da tre ragazze provenienti da Foligno, in provincia di Perugia. Ilaria, Serena e Lucia si chiamano Pignolette per la loro caratteristica di cercare sempre la perfezione e la precisione in tutto ciò che fanno. Sono inoltre molto puntuali.

