Chi è Francesca Cavallin? Età, carriera e vita privata dell’attrice

Francesca Cavallin è una nota attrice, conduttrice ed ex modella, nota anche per essere stata sposata con il figlio di Remo Remigi, Stefano.

L’attrice è nata il 23 giugno 1976 a Bassano del Grappa. Da ragazza conseguì la laurea in Lettere Moderne, in Storia dell’Arte Contemporanea, all’Università degli Studi di Padova. Sin da giovanissima aveva però manifestato il desiderio di farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

All’inizio Francesca Cavallin esordì come modella e attrice nel settore pubblicitario. A darle visibilità fu poi la conduzione di una rubrica su Sky e il ruolo che recitava nella nota soap opera Vivere.

L’attrice nel corso della sua carriera ha recitato in molte famose fiction televisive, tra queste ricordiamo Un medico in famiglia, Di padre in figlia, La compagnia del cigno, Mentre ero via e molte altre ancora. La Cavallin ha debuttato anche al cinema nei film Vita Smeralda, I babysitter e The Nest.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attrice per molti anni è stata sposata con Stefano Remigi, figlio del famoso e stimato cantante Memo Remigi. La loro storia d’amore sembrava procedere a gonfie vele, dalla loro bellissima relazione sono nati due figli. Improvvisamente hanno però messo fine al loro matrimonio nel 2017.

Tanta è stata la delusione dopo la rottura, i due sono però rimasti in ottimi rapporti soprattutto per il bene dei loro figli. In una passata intervista, in merito alla fine del suo matrimonio con Stefano, Francesca Cavallin ha dichiarato: “Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito. Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio.”

E ancora: “È stato pesante accettarne la fine e c’è stato un momento in cui ho pensato: ‘Non ce la faccio, non riesco, non ho la forza’. Poi vedi i tuoi figli, li guardi e trovi dentro di te una spinta straordinaria”.

Stefano Remigi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 18 giugno 2021 su Rai Uno.

