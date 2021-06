Ecco chi è Don Alberto Ravagnani, il sacerdote che diffonde il vangelo sui social

Don Alberto Ravagnani è un giovane sacerdote di Busto Arstizio, insegna anche religione al Liceo Tosi e con il suo semplice linguaggio è riuscito a coinvolgere sui social moltissimi giovani e non solo.

Il giovane sacerdote è nato nel 1994 a Brugherio, in Brianza. È diventato famosissimo da quando ha aperto il suo canale su Youtube, lo ha fatto per diffondere il vangelo anche sui social e coinvolgere quante più persone possibili.

Lo scopo di Don Alberto Ravagnani sin dall’inizio è stato quello di diffondere la fede con un linguaggio semplice che possa essere alla portata di tutti e non solo di quelli che frequentano la parrocchia. Sul web si è impegnato ancora di più durante i mesi di lockdown, usa i social per diffondere il Vangelo online.

Tramite i video che pubblica sui social affronta tematiche importanti ed interessanti, non si limita alle ‘solite prediche’. Con il suo modo di fare è riuscito in poco tempo a coinvolgere un incredibile numero di utenti. I suoi profili social sono infatti sempre più seguiti e apprezzati.

Nei mesi scorsi Don Alberto Ravagnani è finito al centro del gossip per via di un battibecco social con Fedez, scoppiato a causa di argomenti che riguardavo chiesa, pedofilia e musica.

In un’intervista il giovane sacerdote ha detto: “Mi fa piacere essere stato apprezzato nel mio tentativo di trovare dei modi per poter parlare del Vangelo in questo mondo, sui canali e sui mezzi che oggi i giovani utilizzano

Don Alberto Ravagnani sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 18 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

