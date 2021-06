Renard, balletto musicale in onda su RAI 5

Per gli amanti della musica e del balletto, RAI 5 propone Reinaed. Si tratta della versione andata in scena in occasione del VII Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano.

Sul palco c’è compagnia Ater Balletto che danza ai passi dell’opera di Igor Stravinsky. Coreografie di Amedeo Amodio, costumi di Lele Luzzati, regia di Sergio Valzania.

La trama semplice e lineare. Una volpe furba tenta a tutti i costi più di una volta di afferrare un gallo. Con l’aiuto di un gatto e di un caprone, il gallo riesce a salvarsi e la volpe finisce lei stessa morta. Balli sinuosi, allegri e che spiegano nel dettaglio step by step la storia.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui