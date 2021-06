Alba Parietti interviene sulla polemica su Madame: “A volte le persone sono inadeguate”

La soubrette Alba Parietti, ospite a La Vita in diretta, ha espresso la sua sulla polemica su Madame a causa di un twitt sui fan “troppo invadenti”

In queste ultime ore, non si fa altro che parlare di Madame, la cantautrice appena lanciata da Sanremo 2021 con il singolo Voce. Il motivo? La giovane artista ha pubblicato un commento su Twitter, nel quale lamentava di aver ricevuto delle richieste troppo insistenti da parte di fan o presunti tali. In particolare, quella di “scomodarla” per farsi scattare un selfie, mentre era intenta a cenare. I fan sui social però non hanno preso bene l’uscita della cantante e si sono scatenati con commenti piuttosto duri.

Ad intervenire sulla polemica, è stata Alba Parietti nella puntata di oggi de La vita in diretta: “La verità sta nel mezzo, innanzitutto si dice “magna pure tranquillo, te devi abituà, perché comunque il pubblico è così“. La soubrette e opinionista ha poi espresso la sua riguardo la maleducazione di alcuni fan: “E’ vero comunque che un personaggio pubblico è a disposizione, ma ci sono dei momenti in cui le persone sono, diciamo, inadeguate“. Infine, la Parietti ha voluto dare un consiglio da donna di spettacolo alla giovane Madame: “La gentilezza paga sempre”.

Non solo: la soubrette ha affermato di comprendere l’artista, poiché secondo il suo parere non ha l’obiettivo di piacere a tutti: “E’ di nicchia”.

