Ecco chi è Gino Lavagetto, l’ex marito di Miranda Martino

Gino Lavagetto, vero nome Luigi Lavagetto, è un noto attore. Tanti sono i successi che ha conquistato nel corso della sua lunga e stimata carriera. A renderlo noto fu anche la sua lunga storia d’amore con la cantante e attrice Miranda Martino.

L’attore è nato il 13 giugno 1938 a Genova, sin da giovane manifestò la sua grande passione per la recitazione. L’ex marito di Miranda Martino ha avuto moltissimo successo in passato come attore di teatro, ha anche fatto parte della compagnia de La Borsa di Arlecchino di Genova.

Gino Lavagetto ha avuto molto successo anche sul piccolo schermo negli anni Settanta con il suo ruolo di Leonello Astolfi nella nota serie televisiva poliziesca Qui squadra mobile. In quel periodo approdò anche al cineme, l’attore curò la sceneggiatura di Quelli belli.. siamo noi.

Per quanto riguarda la sua vita privata, l’attore in passato è stato sposato con la cantante e attrice Miranda Martino. Dal loro amore è nato il figlio Feodor. Dopo la fine del loro matrimonio ha avuto una relazione con Laura Efrikian, si è poi legato sentimentalmente a Livia Giampalmo.

LEGGI ANCHE -> Chi è Miranda Martino? Età, carriera e vita privata dell’attrice e cantante

Miranda Martino sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 21 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui