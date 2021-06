I Maneskin conquistano il disco d’oro e platino e le cime dell’Hard Rock negli Stati Uniti

I Maneskin hanno raggiunto un nuovo record che con il brano “I wanna be your slave” hanno conquistato le cime dell’Hot Hard Rock Chart di Billboard e altri riconoscimenti in Europa

I Maneskin continuano a macinare successi. Dopo la conquista del Regno Unito, dove il brano I wanna be your slave è giunto alla top ten, ora è il momento degli Stati Uniti. La band romana infatti ha conquistato la classifica Billboard Hot Hard Rock Songs con il brano I wanna be your slave a sole tre settimane dall’ingresso.

La canzone si è aggiudicata il primo posto grazie a 2.3 milioni di stream Oltreoceano, 44% in più rispetto alla settimana precedente, 500 vendite, il 32% in più. Il brano inoltre è decima in classifica dei Global Excl. U.S, che determina i dati mondiali al netto di quelli statunitensi: 29,6 milioni di stream e 2.300 download.

Non solo: il brano I wanna be your slave ha conquistato il disco d’oro in Turchia, in Irlanda e Polonia, mentre con Zitti e buoni, canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2021 e dell’Eurovision 2021, il disco d’oro Polonia, Turchia e il platino in Irlanda.

“ZITTI E BUONI” gold certification in Poland and Turkey. Platinum in Ireland ??

“I WANNA BE YOUR SLAVE” gold certification in Ireland, Poland and Turkey. ??

Thank you ? pic.twitter.com/aFRUqFfqF9 — ManeskinOfficial (@thisismaneskin) June 25, 2021

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui