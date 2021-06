Ecco chi è Cristel Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina Power

Cristel Carrisi è una conduttrice televisiva, stilista ed ex cantautrice, nota soprattutto per essere la terza figlia di Al Bano e Romina Power.

La figlia di Al Bano e Romina è nata il 25 dicembre 1985 a Cellino San Marco. Dai suoi famosi genitori ha ereditato la sua grande passione per la musica, ha però manifestato negli anni anche la sua passione per la moda.

Insieme al padre e alla sorella Romina è stata inviata nel 2013 nei campi profughi per i rifugiati politici dell’UNHCR in Giordania per il programma Mission. L’anno successivo ha ricoperto i panni di coach e caposquadra del gruppo di ballo Con-fusione a La pista, talent show condotto da Flavio Insinna su Rai Uno. Nello stesso anno insieme alla sua famiglia è stata protagonista docu-reality Casa Carrisi. Ha poi condotto Cucina Cristèl, un programma culinario.

Cristel Carrisi insieme a Flavio Montrucchio ha condotto la 58ª edizione dello Zecchino d’Oro nel 2015. Nello stesso anno ha ricoperto i panni di inviata e co-conduttrice nella seconda edizione di Top – Tutto quanto fa tendenza. La figlia di Albano e Romina ha annunciato nel 2018 la fine della sua carriera musicale.

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 2016 Cristel Carrisi è convolata a nozze con l’imprenditore Davor Luksic. I due vivono in Croazia, dal loro amore sono nati due figli, Kay Tyrone e Cassia Ylenia. I due tra pochi mesi diventeranno genitori per la terza volta, nei giorni scorsi è stato proprio Al Bano ad ufficializzare la gravidanza della figlia.

Romina Power sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 25 giugno 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

