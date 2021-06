Anticipazioni Temptation Island 2021, una coppia squalificata? Concorrente avrebbe scavalcato la barriera per la fidanzata

Una coppia sarebbe squalificata da Temptation Island 2021, poiché un concorrente avrebbe infranto le regole per la sua fidanzata

Il 30 giugno 2021 partirà la nuova edizione di Temptation Island e già ci sono i primi “caos” sull’isola delle tentazioni. Come annunciato dalle prime anticipazioni citate da Libero, infatti una coppia avrebbe lasciato il villaggio, poiché uno dei concorrenti avrebbe infranto le regole del programma.

“Nervosismo alle stelle, sedie che volano e un addio” ha esordito così Libero quotidiano, parlando di un concorrente che sarebbe andato su tutte le furie. In particolare, avrebbe addirittura scavalcato la barriera del villaggio per andare a trovare la sua fidanzata. Una scena che ricorda un po’ quella di Ciro Petrone che scappa per andare dalla sua Federica nelle edizioni passate, con “Como yo te amo” di Raphael usata come sottofondo.

Stando alle indiscrezioni, la situazione avrebbe richiesto l’intervento del conduttore Filippo Bisciglia: si parla persino di squalifica.

