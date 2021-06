Ecco chi è Tommaso Eletti, fidanzato di Valentina e concorrente di Temptation Island 2021: età, carriera e vita privata

Giovanissimo dai folti capelli ricci, Tommaso Eletti ha 21 anni ed è uno dei concorrenti di Temptation Island 2021, docu-reality su Canale 5. Ha origini italo-americane, ha frequentato la St. Francis International School a Roma. Si è diplomato con un anno di ritardo rispetto ai suoi coetanei, poiché è stato bocciato. E’ appassionato di snowboard e per questo motivo sta studiando alla Marymount International School per ottenere l’attestato per diventare un’istruttore.

Tommaso pratica diversi sport, tra cui surf, wakeboard e cliffdive e lavora come cameraman. Attualmente, vive nella Capitale con la fidanzata Valentina Nulli Augusti, di 19 anni più grande della quale prova una forte gelosia. Tommaso infatti ha deciso di partecipare a Temptation Island per imparare a gestire la sua gelosia, ma sarà una sfida molto dura poiché ha il timore di perdere la sua fidanzata Valentina.

