Domenica In, Achille Lauro si racconta: “L’amore? Resta privato. Ringrazio chi non mi ha voluto amare”

Intervistato a Domenica In, Achille Lauro si è raccontato tra infanzia, successi e vita privata da sempre rimasta segreta

Oggi, 27 giugno è andata in onda su Rai 1 l’ultima puntata di Domenica In per la stagione televisiva 2020/2021. Mara Venier ha voluto concludere la sua stagione con una bell’intervista ad Achille Lauro, cantautore con il quale ha stretto una profonda amicizia dai tempi del primo Sanremo.

“C’è stato un colpo di fulmine tra di noi durante il mio primo Sanremo, quando pesavo dieci chili di meno. Venivo da un periodo difficile e intenso, questi anni anche sono stati impegnativi ma me la sono goduta di più” ha esordito così l’ex trapper romano.

Il cantante ha poi spiegato come è nata la sua passione per la musica, dichiarando: “A dodici anni mia madre mi trovava in camera mentre scrivevo poesie e testi“. Achille Lauro ha inoltre raccontato che la sua vita dopo Sanremo è cambiata molto e questo è dovuto a grandi sacrifici e il duro lavoro che c’è dietro.

Come sappiamo che dietro ad ogni artista, c’è anche un lato intimo e privato: quello dei sentimenti. Mara Venier infatti ha chiesto a Lauro De Marinis, in arte Achille Lauro come vive l’amore. “L’amore per me è una cosa molto importante. In realtà io nascondo bene con la mia vita privata. Io sono problematico per le ragazze perché non ho neanche la mia vita in mano, figuriamoci la vita di coppia”, ha spiegato il cantante romano classe 1990. “Ringrazio chi non ha voluto amarmi“ ha infine concluso riflessivo riguardo forse gli “amori” passati.

Chi è la fidanzata di Achille Lauro?

Achille Lauro è una persona molto riservata riguardo la sua vita sentimentale, ma in passato proprio a Domenica In ha confermato di essere fidanzato. La fortunata si chiama Francesca e non è conosciuta al mondo dello spettacolo. Non si sa molto della loro storia d’amore, ma stando alle ultime indiscrezioni, si parla una relazione che dura da circa 3 anni.

