Chi sono i Tre da Cento, campioni di Reazione a Catena della puntata del 27/06?

Ecco chi sono i Tre da Cento, nuovi campioni di Reazione a Catena del quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1

Nella puntata del 27 giugno 2021 di Reazione a Catena, quiz show condotto da Marco Liorni su Rai 1, si sono scontrate Le Pignolette contro i Tre da Cento. Quest’ultimo gruppo è riuscito ad avere la meglio sulle storiche campionesse, che hanno perso all’Intesa Vincente. Prima di approdare a questa sfida, Ilaria Ilaria, Serena e Lucia hanno indovinato la parola giusta alla Zot, fregando 5 secondi di tempo ai loro avversari. Purtroppo, però questo non è bastato.

Le pignolette si sono fermate a a sei parole indovinate, mentre i Tre da Cento sono riusciti conquistare 8 punti.

Partendo da un montepremi di 118 mila euro, i nuovi campioni sono riusciti a dimezzare il meno possibile. Infine, sono arrivati all’Ultima Parola con un totale di con 7.375 euro. Per indovinare la parola misteriosa compresa tra le lettere SA-A. L’indizio è la parola “carica”.

I tre da Cento hanno deciso di comprare il terzo elemento, ovvero un’altra parola indizio “Potter”. I campioni si sono buttati con la parola Salsa, perdendo 3.688 euro in palio. La parola giusta che si nascondeva tra le due lettere SA-A era “Saetta”.

Chi sono i Tre da Cento?

Sono un gruppo composto da tre fratelli Christian, Alex e Jurgen Pezzin. Quest’ultimo si chiama come su padre Giorgio, ma in tedesco (Jurgen) poiché è vissuto in Germania assieme ai fratelli.

