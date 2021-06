Mariano Catanzaro sbotta sul rapporto con Giovanni Ciacci: “Non ho fatto coming out, sono eterosessuale”

L’ex pupo è intervenuto sui social per fare qualche precisazione sul rapporto con l’opinionista: “Possibile è non si può abbracciare una persona omosessuale?”

In questi ultimi giorni, Mariano Catanzaro è finito al centro del gossip per essere stato immortalato mentre abbracciava Giovanni Ciacci. L’ex pupo aveva parlato di una bell’amicizia tra i due. Molti però avevano ipotizzato che potesse nascere qualche flirt estivo. Oggi, però, l’ex tronista si è lasciato andare in un lungo sfogo su Instagram per chiarire una volta per tutte il rapporto con l’opinionista, spiegando che non ha fatto nessun coming out.

“Nell’intervista ho detto che abbiamo un bellissimo rapporto, ma non che io sono omosessuale e mi piacciono i gay. Non ci sarebbe nulla di male, però perché la gente deve dire qualcosa che non è vero?” ha esordito Mariano Catanzaro nelle storie. “Io sono eterosessuale, mi piace la donna. Perché dovete scrivere str**? Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti agli altri? Io non ho fatto nessun coming out“ ha poi continuato l’ex tronista partenopeo

A quel punto, l’ex pupo ha fatto chiarezza sul rapporto con Ciacci spiegando che c’è un’amicizia fraterna e l’amore può avere tante sfumature e non ci sono etichette. “Perché alcuni di voi danno subito delle etichette dovrei precludermi di abbracciare una persona diversa dal mio? Questa potrebbe essere una forma di razzismo o sbaglio?” ha infine concluso Catanzaro, lanciando qualche riflessione.

