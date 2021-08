Luigi Favoloso smette di seguire Elena Morali, è finita? Lui fa chiarezza

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Luigi Favoloso e Elena Morali? Ecco cosa ha detto lui sui social

Si torna a parlare della storia d’amore tra Luigi Favoloso ed Elena Morali. Da quando stanno insieme i due hanno affrontato diversi alti e bassi, in più occasioni hanno anche messo fine alla loro relazione ma si sono sempre riconciliati.

Fino a pochi giorni fa si mostravano più innamorati e complici che mai sui loro profili Instagram mentre si godevano le loro bellissime vacanze estive. Ai fan non è però sfuggito un dettaglio che li ha non poco preoccupati, di che si tratta? Lui improvvisamente ha smesso di seguirla su Instagram.

Cosa è successo tra Elena Morali e Luigi Favoloso? La loro storia d’amore è forse giunta di nuovo al capolinea? A fare chiarezza nelle scorse ore è stato l’ex gieffino, ha infatti detto come stanno davvero le cose tramite una Instagram Stories.

In merito alle voci sulla sua presunta rottura con la Morali Luigi ha detto: “Comunque ho letto in giro che io ed Elena ci siamo lasciati. Gli indizi che hanno spinto qualcuno a scrivere questa cosa sono stati: ‘vacanze separate’, ‘non si seguono più su Instagram’.”

Il compagno di Elena Morali ha poi aggiunto: “Abbiamo fatto 100 vacanze insieme, se un po’ per lavoro e un po’ perché entrambi avevamo voglia di passare qualche giorno con i nostri rispettivi amici non credo sia una cosa così sbagliata e non credevo neanche necessitasse di spiegazioni.”

Luigi Favoloso ha poi spiegato perché ha tolto il segui su Instagram alla Morali: “È vero, ho smesso di seguirla per qualche giorno semplicemente perché mi sono accorto che invece di pensare a godermi le mie vacanze stalkeravo le sue. Quindi ho pensato che non vedendo più le sue storie e i suoi post nella home mi sarei rilassato. Così è stato.”

