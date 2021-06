Qual è la storia dietro Hunger Games? Quanti capitoli sono?

Ecco qual è la storia della saga Hunger Games e da quanti capitoli è composta

Hunger Games è una saga composta da quattro film, tratta dai libri di Suzanne Collins. La protagonista è Jennifer Lawrence.

Katniss Everdeen, interpretata da Jennifer Lawrence. Nel primo film con molto coraggio si offre volontaria per partecipare ai pericolosi Hunger Games al posto della sorella Primrose. La serie di film è ambientata in un futuro distopico, dove ogni anno il governo dello stato di Panem organizza dei giochi. Questi prevedono delle competizioni in cui si combatte fino a quando non rimane in vita un solo vincitore.

Katniss riesce a rimanere in vita grazie alla sua determinazione e alla sua abilità nel tiro con l’arco. Anche il concorrente Peeta rimane vivo. Tra loro nascerà anche una relazione sentimentale.

I capitoli della saga sono quattro: Hunger Games, Hunger Games: la ragazza di fuoco, Hunger Games: il canto della rivolta (Parte 1) e Hunger Games: il canto della rivolta (Parte 2).

Stasera andrà in onda su Italia Uno il secondo capitolo della saga, Hunger Games: la ragazza di fuoco. Dopo il precedente capitolo, nella storia della competizione per la prima volta Katniss e Peeta si erano aggiudicati entrambi la vittoria. Ciò è successo perché avevano minacciato di suicidarsi e volevano evitare che venissero considerati come dei martiri dando così vita a delle rivolte.

A causa del suo ribelle carattere Katniss Everdeen è considerata una minaccia, la costringono quindi a prendere parte ai successivi Hunger Games. Si tratta di una straordinaria edizione nella quale vengono richiamati i concorrenti rimasti in vita nelle scorse edizioni. Con lei c’è anche Peeta, il ragazzo si offre di partecipare volontariamente, entrambi anche questa volta restano in vita.

Sara Fonte

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui