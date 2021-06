Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: “Ho deciso di prendermi un momento per me”

La conduttrice Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo addio a Mediaset con un post su Twitter: le sue parole

Oggi, 30 giugno 2021, è il giorno in cui si fanno in bilanci per la conclusione della stagione televisiva 2020/2021 e anche per fare delle riflessioni. Lo ha fatto Alessia Marcuzzi, che poche ore fa, ha pubblicato un post su Twitter dove annuncia il suo addio a Mediaset dopo diversi anni di carriera: “Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, Perché non riesco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”.

La conduttrice ha poi spiegato: “Non vi nascondo una grande sofferenza, che ho deciso di comunicare all’Editore e all’Azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me in questi anni”. La Marcuzzi ha inoltre ricordato che la sua carriera è iniziata proprio grazie a programmi storici come Colpo di Fulmine, Fuego, il Festivalbar, Mai dire gol ai più recenti come Le Iene, Grande Fratello e Isola dei famosi. La presentatrice romana classe 1972 ha infine concluso il suo post così: “Credo che questa pandemia, oltre al male che ha portato, abbia dato a molti di noi la possibilità di guardarci dentro, per capire davvero chi siamo e cosa vogliamo diventare. Io lo sto facendo e spero di non deludere me stessa e quella che sono”.

Insomma, un annuncio che è arrivato come un fulmine a ciel sereno e che ha scosso molti fan e utenti su Twitter. C’è chi ha cinguettato augurando il meglio alla conduttrice: “Sei un’ottima imprenditrice, segui il meglio per te. Buona vita”.

Sei un ottima imprenditrice segui il meglio per te…buona vita — Fabio Manuel Mulas (@FabManuelMulas) June 30, 2021

E’ intervenuta anche Antonella Clerici, che ha postato un cuore rosso in segno d’affetto per la collega.

?? — Antonella Clerici (@antoclerici) June 30, 2021

Tanto dispiacere ma anche tanta comprensione tra i fan e colleghi. Non ci resta che attendere per sapere che quali sono i suoi progetti futuri per Alessia Marcuzzi, che sicuramente intraprenderà con grande entusiasmo e passione.

